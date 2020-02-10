إقالة مدير الخبرات بمفوضية الاختيار

كشفت مصادر مطلعة عن اقالة مدير ادارة الخبرات بالمفوضية القومية للاختيار للخدمة المدنية عمر كرار الاسبوع الماضي على خلفية اجتماع بينه وبين الامين العام المكلف بالمفوضية بسبب ملف الكوادر الوسيطة خبرات وزارة الخارجية.

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وقال المصدر بان مدير ادارة الخبرات بالمفوضية عمر كرار طلب اعلان المفوضية نشر الكشف النهائي للمرشحين للكوادر الوسيطة لوزارة الخارجية، وكشف المصدر بحسب صحيفة الجريدة عن امتلاك مدير ادارة الخبرات بالمفوضية معلومات خطيرة تثبت رغبة عدة جهات في الوزارة والمفوضية بالتلاعب في ملف استيعاب هذه الدفعة ، دفعة الكوادر الوسيطة لوزارة الخارجية التي تقدمت للمعاينات في العام 2017 وخاضت معاينات اشرف عليها الوزير السابق غندور وعدد من السفراء على رأسهم السفير عمير دصيق مندوب السودان في الامم المتحدة، وقال المصدر: ظل الملف عالقاً من قبل مفوضية الاختيار للخدمة المدنية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)