تيار المستقلين: لقاء عنتبي لا يتناقض مع الوثيقة الدستورية

التاريخ: 10-فبراير-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة أعلن تيار المستقلين الوطنيين الأحرار دعمه لكل خطوة أو جهد يصب في مصالح البلاد العليا ويرفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني. Advertisements وأوضح عثمان إبراهيم الطويل، رئيس تيار المستقلين الوطنيين بحسب صحيفة آخر لحظة، أن اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بمدينة عنتبي اليوغندية خطوة طبيعية وهي لا تتناقض مع الوثيقة الدستورية ومع مهام واختصاصات رئيس المجلس باعتبار أن لديه الحق في التحرك وفق ما تقتضيه مصالح البلاد العليا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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