التعليم العالي: جهات تعبث بالطلاب بعد نجاح الثورة

اتهمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهات – لم تسمها – بالعبث بالطلاب نتيجة نجاح الثورة بفضلهم. ودعت مديرة إدارة شؤون الطلاب بالوزارة د. إشراقة حمزة، الطلاب للتحلي بالصبر حتى تحقق الوزارة كل ما يريدون، وطالبتهم بالمحافظة على اللوائح الداخلية للجامعات، وعدم الانشغال عن عملية بناء الوطن بأشياء أخرى.

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وقالت إشراقة خلال مخاطبتها مؤتمر الحركة الطلابية السودانية بجامعة النيلين بحسب صحيفة آخر لحظة أمس “الأحد”، إن ما يميز الطلاب عن بعضهم البعض هو الأداء الأكاديمي فقط.

من جانبه قال مدير جامعة النيلين بروفيسور محمد الأمين أحمد، إن هناك مؤامرات تحاك في الظلام ضد الثورة، ولكننا سننجز مواثيق الثورة بالتعاون مع الطلاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)