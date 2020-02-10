وقفة احتجاجية تطالب بالغاء قرار لجنة التمكين باقالة مدير البنك العقاري

التاريخ: 10-فبراير-2020 فى : أخبار 54 مشاهدة ﻧﻔﺬ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻭﻗﻔﺘﻴﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺘﻴﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗـﺮﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ، ﻭﻗﺎﺑﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ ﻫﺘﺎﻓﺎﺕ ﻣﻮﻅﻔﻲﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻬﺘﺎﻓﺎﺕ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻮﻗﻔﺔ ﻭﺭﺩﺩﻭﺍ ﺍﻱ “ﻛﻮﺯ ﻧﺪﻭﺳﻮ ﺩﻭﺱ”. Advertisements يذكر ﺃﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ،ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎءﻩ بحسب صحيفة الجريدة، ﺑﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﻼﺳﺎﺕ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻨﻴﺎﻻ، ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻄﺒﺖ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﻼﻍ تحت ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ “159” ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﺔ ﺳﺤﺮ ﻋﻮﺽ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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