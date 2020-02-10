تقرير: رفع السودان من قائمة الإرهاب نهاية فبراير الحالي

أعلن موقع “إسمول وورس جورنال”، قُرب موعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكشف عن توصُّل كل من الخرطوم وواشنطن إلى تسوية بشأن تعويض عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية المُتّهمة بها الحكومة السابقة، فَضْلاً عن حسم ملف الإرهاب.

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وقال الموقع في تقرير أمس بحسب صحيفة الصيحة، إنّ السودان توصّل إلى تسوية مع عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية التي تمّت بدعم مادي مزعومٍ من الحكومة السودانية السابقة وتشمل تفجيرات عام 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا وهجوم عام 2000 على المُدمِّرة الأمريكية، وأكد عزم واشنطن عقد جلسة للمحكمة العليا في الولايات المتحدة أواخر فبراير الحالي 2020 تختص بتسوية تعويضات ضحايا حاملة الطائرات الأمريكية كول من أجل الوصول إلى قرارٍ سياسي تَوطئةً لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب دُون ربطه بالوصول إلى حُكمٍ قضائي.

وقال الموقع إنّ السُّودان رفع من تعاونه في مُكافحة الإرهاب مع الحكومة الأمريكية، فَضْلاً عن انخفاض النشاط الإرهابي داخل السودان بما في ذلك جمع الأموال، وأشار إلى أنّ الحكومة اتّخذت خطوات مُهمّة لتحسين ملف غسل الأموال ومُكافحة تمويل نظام الإرهاب، مبيناً وجود نظام قوي لمُكافحة غسل الأموال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)