أزمة مرورية خانقة بالخرطوم

التاريخ: 10-فبراير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺮﻭﺭﻳـﺔ خاﻧﻘﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺑﺄﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﻭﺑﺤﺮﻱ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺑـﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ. Advertisements ﻭﺗﺬﻣﺮﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻭﺍﺿــﻄــﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺍﻟﻰﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺭﺻﺪﺕ صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺗﻮﺍﺟﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺗﺴﺎءﻝ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻷﺯﻣﺔ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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