إصابات بين محتجين على انعدام الخبز في كوستي

جرح عدد من المتظاهرين بمدينة كوستي جنوبي السودان، إثر احتجاجات بسبب انعدام الوقود والخبز، تخللتها أعمال عنف بين الشرطة والمحتجين. وطالب المتظاهرون في المدينة بضرورة إقالة الوالي في أسرع وقت.

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وقال شهود عيان من مدينة كوستي بحسب صحيفة الجريدة، أن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية، والغاز المسيل للدموع، لقمع الاحتجاجات، ما أدّى إلى وقوع إصابات بين المتظاهرين، وتدخلت الشرطة وفقاً للشهود بعد محاولة المتظاهرين إغلاق جسر كوستي الذي يربطها بالعاصمة الخرطوم. وأشار الشهود إلى إصابة أحد المحتجين بالرصاص في ساقه، حيث جرى نقله إلى المستشفى، كما وقعت إغماءات جراء إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)