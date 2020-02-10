اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إصابات بين محتجين على انعدام الخبز في كوستي

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 10-فبراير-2020

6 مشاهدة

إصابات بين محتجين على انعدام الخبز في كوستي

جرح عدد من المتظاهرين بمدينة كوستي جنوبي السودان، إثر احتجاجات بسبب انعدام الوقود والخبز، تخللتها أعمال عنف بين الشرطة والمحتجين. وطالب المتظاهرون في المدينة بضرورة إقالة الوالي في أسرع وقت.

Advertisements

 

 

وقال شهود عيان من مدينة كوستي بحسب صحيفة الجريدة، أن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية، والغاز المسيل للدموع، لقمع الاحتجاجات، ما أدّى إلى وقوع إصابات بين المتظاهرين، وتدخلت الشرطة وفقاً للشهود بعد محاولة المتظاهرين إغلاق جسر كوستي الذي يربطها بالعاصمة الخرطوم. وأشار الشهود إلى إصابة أحد المحتجين بالرصاص في ساقه، حيث جرى نقله إلى المستشفى، كما وقعت إغماءات جراء إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات بين محتجين على انعدام الخبز في كوستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا