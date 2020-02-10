مقاومة الحصاحيصا ترهن فتح اقفال المحلية باستكمال هياكل السلطة

التاريخ: 10-فبراير-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة ﺭﻫﻨﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺣﻴﺼﺎ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺣﻴﺼﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺒﺴﻮﺭ ، ﺇﻥ ﺍﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﺷﻬره ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺟﺎء ﺭﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﺓ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻟﻠﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻜﺴﺮ “ﺍﻟﻄﺒﻞ” ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﺭﺟـﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺃﻫﺎﻟﻲﺍﻟﺤﺼﺎﺣﻴﺼﺎ. Advertisements ﻭﻗـﺎﻝ كبسور بحسب صحيفة الجريدة،ﺍﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺨﻄﻮﺓ ﺗﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﻭﺃﻏﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻑ: ﻟﻦ نفتح ﺍﻻﻗﻔﺎﻝ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻭجهت ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﺣﻴﺼﺎ ﺻﻮﺕ ﻟﻮﻡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻻﻭﻗﺎﻑ ﻋﻠﻰﻋﻠﻢ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺣﻴﺼﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻭﺃﻛﺪ ﻛﺒﺴﻮﺭ ﺍﻥ ﻟﺠﺎﻥﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺻﺪﻳﻖ ﺗﺎﻭﺭ، ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ، ﻭﻁﺎﻟﺒﻮ ﺍﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺎً ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺎً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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