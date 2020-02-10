الطلاب السودانيون بالصين يصلون الخرطوم بعد غدٍ الأربعاء

كَشَفَت مصادر عليمة، أنّه تَحَدّدَ بصُورةٍ مُبدئيةٍ، وصول الطلاب السودانيين من مدينة “ووهان” الصينية بعد غدٍ الأربعاء.

وأكّدت المصادر أمس، انتهاء ملف التعاقُد مع شركة الطيران بشأن الطائرة التي سَتَقِل الطلاب، ويُرجّح أن تجري الشركة اليوم اتّصالاً بالبعثة السودانية في بكين لتحديد زمن وُصُول الطائرة.

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وجدّدت المصادر التأكيد على سلامة كل الطلاب وكل الجالية في عُمُوم الصين، وأنّ أياً منهم لم يُصب بفيروس “كورونا”، وقالت إنّ الطلاب الـ(159) أكملوا كل الترتيبات الخاصّة بإجلائهم وأنهم في انتظار طائرة الإجلاء فقط.

وبحسب صحيفة الصيحة، فإن السُّلطات السُّودانية حدّدت منطقة تقع جنوب الخرطوم مكاناً لحجز الطلاب لمدة أسبوعين فترة حضانة المرض، وأنّ الموقع تمّ تجهيزه بكل المُستلزمات الخاصة بذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)