شاهد بالفيديو.. إعلامي مصري: إباحة الدعارة في السودان بقرار من حكومة حمدوك

أكد الإعلامي المصري المعروف بإثارة الجدل “صابر مشهور” أن القانون السوداني الجديد قد أباح ممارسة الدعارة في البلاد.
وناقش مشهور عبر قناته الموجودة على موقع التواصل “يوتيوب” القوانين السابقة التي كانت موجودة في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير وقام بإلغائها وزير العدل الجديد.
وبحسب محرر أخبار الخليج 365 فقد أتخذ صابر الشهير داخل مواقع التواصل المصرية بأسم الإعلامي “الاخواني” من صفحة الصحفي السوداني منعم سليمان مصدر لمنافشة القوانين السودانية الجديدة.
وقال صابر مشهور أن أهم مادة تم إلغائها في القانون الجديد هي المادة (154) الخاصة بممارسة الدعارة والتي كانت تنص على (يعد مرتكب جريمة ممارسة الدعارة, من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها, يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز مائة جلدة, أو بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات).
وتابع معلقاً: الآن بعد إلغاء هذه المادة أصبحت الحكومة السودانية الجديدة تشرع الدعارة, وقال الأن ممكن أي حد يذهب للسعودية أو الإماراة يأتي بنساء يشغلهم في ممارسة الدعارة بالسودان “عادي جداً”, ووصف الأمر بأنه عار على السودان.
وأضاف مشهور: تقول لي أن عندكم في مصر توجد دعارة أقول لك في مصر الدعارة مجرمة, ومن أباح الدعارة في مصر هم الانجليز, والأخوان المسلمين بقيادة حسن البنا هم من منعوا الدعارة في مصر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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