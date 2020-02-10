المهدي: الولاية الدولية على البلاد تجاوز للسلطات الدستورية

الإثنين 10 فبراير 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

تواصلت ردود الفعل على الطلب الذي تقدمت به الحكومة الانتقالية للامم المتحدة لتعيين بعثة بموجب الفصل السادس للاشراف على عملية الانتقال في البلاد.



وإعتبر حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، طلب رئيس الوزراء، ولاية دولية على البلاد، تجاوزا للسلطات الدستورية، ولن يخدم قضـية السلام والأمـن.

وأضاف في بيان اليوم (الاثنين) أن الخطاب خرق للوثيقة الدستورية، ويتنافى مع التفويض الشعبي للحكومة المتمثل في تحقيق اهداف الثورة. ورأى حزب الامة أن الخطاب إشتمل على معظم السلطات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية كسلطة أصيلة للحكومة.

وأكد على أن اولويات الفترة الانتقالية قضايا السـلام والعدالة والحريات ومعاش الناس وعقد مؤتمرات قومية لبناء إستراتيجيات وطنية لبناء المستقبل الوطني.

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وتقدمت الحكومة في 27 من يناير الماضي، بخطاب للامين العام للامم المتحدة، طالب فيه مجلس الامن بدعم عملية السلام تحت الفصل السادس في كامل الاراضي السودانية.

وقال المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، عمر محمد أحمد صديق، إن السودان طلب دعم المنظمة الدولية لاحتياجات السلام المستدام.

وأوضح أن الحكومة السودانية طالبت بتحويل الوجود الأممي من حفظ السلام الى بناء السلام وفقًا للفصل السادس من الميثاق، لتنمية المناطق المتاثرة بالنزاعات.

وأكد ان السودان يحتاج إلى موارد ضخمة لترسيخ السلام واستدامته، تفوق امكانات البلاد المالية والفنية. واشار إلى ان طلب الحكومة لبعثة سياسية خاصة، تمهيدًا لإنهاء بعثات حفظ السلام، وطبق هذا الامر في الدول التي خرجت من نزاعات مثل كولومبيا وسيراليون وساحل العاج وليبيريا. واكد الأمين العام للأمم المتحدة، انطوني غوتيرس، لدى لقائه رئيس الوزراء، في القمة الافريقية امس، استعداد المنظمة الدولية لتقديم كل المساعدات الممكنة للسودان.