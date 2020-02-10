الكاردينال يعلق على أنباء فض إعتصام جماهير الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن رئيس نادي الهلال أشرف الكاردينال عن عدم نيته فض اعتصام جماهير الهلال المقام بنادي الهلال بامدرمان وكشف مصدر مقرب من الكاردينال قوله (خليهم قاعدين اصلو ما بسالهم) و يدخل اعتصام جماهير الهلال اليوم السابع وهي تطالب برحيل الكاردينال من رئاسة نادي الهلال وتحمله مسوؤلية خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى تدني المستوى الفني

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