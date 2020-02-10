الامل عطبرة يخسر على ملعبه بهدفين أمام الوادي

الخليج 365 : خسر الامل عطبرة على ملعبه بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري الممتاز امام الوادي نيالا ليتوقف عند 34 ويصعد الوادي ل30 نقطة.

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