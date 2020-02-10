إبراهومة يضع شروطا صعبة للعمل في المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن مدرب المريخ السابق ابراهومة وضع شروطا صعبة لعودته للمريخ والعمل فيه وذلك بدفع بقية مستحقاته بالنادي وكشفت متابعات الصحيفة ان المدرب ابراهومة لديه 250 الف جنيه بطرف المريخ بعد فسخ عقده من طرف واحد.

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