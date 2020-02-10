شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مدرب المريخ السابق السابق ومدير الجهاز الفني بشبيبة القبائل الجزائري المقال من منصبه وجود تفاوض بينه والمريخ واكد ان ذلك حدث قبل التعاقد مع الشبية ونشط في الساعات الاخيرة من يوم امس ولم يستبعد عودته مجددا للمريخ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزلفاني يؤكد تفاوض المريخ معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.