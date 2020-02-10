الثورة الاسلامية نجاح يغيظ العدى .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر الشعب الايرانى ثورته العظيمة وانتصر على نظام فاشى دكتاتورى ولحقت الهزيمة بحلفائه وخاصة امريكا واسرائيل والرجعية العربية والاسلامية ، واختار الشعب الايرانى النظام الاسلامى ليتم تطبيقه ، وفى اعظم واكبر استفتاء اختار اكثر من 97 % من المشاركين النظام الاسلامى وصوتوا بنعم للجمهورية الاسلامية .

والان يواصل الايرانيون طريقهم بقيادة المرشد السيد على الخامنائى وقد رسخوا لقيم الكرامة والعزة والاستقلال والتقدم ، ولايمكن ان يجادل احد فى ان الثورة الاسلامية قد رسخت هذه المبادئ الكريمة ، ونرى الشعب الايرانى الكريم اليوم يناصر حكومته ونظامه بل انه يعتبر الأمر كاملا مختصا به فيخرج الملايين للمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية ليثبتوا للعالم التفافهم حول نظامهم ، وفى كل ملحمة يسجلها الايرانيون كانوا يوجهون صفعة لاعدائهم ويخطون بثبات واتزان وحكمة نحو العزة والكرامة فى خطوات تسر الصديق وتغيظ العدى.

ولما اندلعت الثورة الاسلامية وكان الشعب الايرانى يخرج فى التظاهرات ضد الشاه كان الكثيرون فى العالم وحتى بعض الايرانيين فى الداخل لايتوقعون نجاح الثورة وتحقيق اهدافها ، وحتى عندما انتصرت الثورة الاسلامية واطاحت بالنظام البهلوى الشرس لم يتوقع لها العالم ان تصمد وتستمر وتبقى بل ان العالم كان يراهن على سقوط الثورة الإسلامية في سنينها الأولى لكنها ليست فقط صمدت وانما تتخطى اليوم ربيعها الاربعين وقد بلغت الرشد وأصبحت راسخة فى الأرض عصية على الاقتلاع بل انها باتت من العزة والمنعة والحسم ان تغير موازين القوى العالمية وتفرض كلمتها وصولا الى وقوفها بوجه امريكا وليس فقط عدم الخوف منها وانما كسر هيبتها واذلالها وبالقوة الواثقة حققت الثورة الاسلامية انتصارها النوعى وهى تصفع الامريكى المستكبر وتدك قاعدة عين الاسد الأمريكية فى العراق ولا تجرؤ امريكا على رد هددت به وازبدت وارعدت لكنها وجدت قوما ليس فقط لايخشونها وانما يردون لها الصاع صاعين ويكفى هذا لوحده دليلا على ثبات وقوة ونجاح الثورة الاسلامية وفشل اعدائها فى تحقيق اهدافهم ومراميهم.

ولايختلف المراقبون حول التغيير الكبير الذى احدثته الثورة الاسلامية فى ايران ودهشة العالم من هذا الشيخ الذى تجاوز السبعين ويقود الثورة وينقاد له شعبه ومدى تأثيره عليهم والمراقبون لايعلمون عن هذه الشخصية النادرة الفذة التى لم يروا مثلها من قبل وما كانوا يتوقعون لها دراية بهذا المسلك الذى سلكته لكن الامام الخمينى كان مدرسة متفردة وفهم العالم ان هذا الشخص رجل غير عادى ولم يقتصر ذلك بهؤلاء فقط بل ان كثيرا من المسلمين ماكانوا يعرفون مكانة هذا الفقيه الذى يقود الثورة ولكنهم فى النهاية تعرفوا عليه وايقنوا ان لشخصيته دورا فى انتصار الثورة وثباتها واليوم يقود هذه الثورة نائبه وتلميذه السيد الخامنائى الذى يمثل احد اهم ضمانات استقرار دولته ونجاح ثورته وذلك لقيادته الحكيمة وشخصيته المؤثرة .

ان اى انتصار تسجله الثورة الاسلامية فى عيدها الواحد والاربعين لهو نتاج جهد السابقين واستمرار صمود الحاليين وهنيئا لهم ببقاء ثورتهم فتية عصية على التدجين.