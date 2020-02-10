البرهان وحمدوك خصومة مفتعلة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

سافر الفريق اول عبد الفتاح البرهان سرا الى اوغندا وهناك التقى بالمجرم الجزار نتنياهو ولم يرد ان يطلع الشعب على خيانته له وجرمه الكبير لكن الصهاينة – وكعادتهم – لايرعون عهدا ولا يفون بوعد ولايحفظون سرا فكشفوا الفضيحة واعلنوا عن #اللقاءالعار واشتعلت البلد غضبا وتنادى الاحرار رافضين #خيانةالبرهان وخرج البيان الحكومى ليقول انهم ليسوا على علم باللقاء وانهم ينتظرون عودة الفريق البرهان ليسألوه مستوضحين وجاء الرجل وقال انه ذهب من تلقاء نفسه وبمبادرة شخصية منه ولم يطلع احدا على برنامجه واخرج بيانا يوضح فيه للشعب ماجرى فاذا بحمدوك يقول انه يتفهم موقف البرهان وهذا كان أول الوهن اذ كان المفترض انتقاد الرجل وتخطئته ورفض الخطوة التى أقدم عليها لكن يبدو اننا نسينا أو تناسينا غفلنا أو تغافلنا عن حقيقة حمدوك وهو الرجل المقرب من دوائر المنظمات الدولية المشبوهة التى تأتمر أصلا بأمر الصهيونية العالمية أو على الاقل لاتقدم على خطوة لاترضاها ، وما انتهى هذا الفصل من المسرحية حتى قال الفريق البرهان للاعلاميين انه ذهب الى لقاء نتنياهو ليس فقط بعلم حمدوك وانما بتنسيق تام معه ومباركة منه وان اخرين ايضا يعلمون بالامر وبين هذين القولين المتناقضين يوم واحد فاذا بنا نسمع عن غضب حمدوك من كلام البرهان بل واتهامه بالكذب ثم لم نلبث ان سمعنا باجتماعات لتقريب وجهات النظر وتجاوز المسألة الخلافية قد عقدت بين بعض مكونات الحكم وهم لايقصدون تجاوز الخلاف بين حمدوك والبرهان وانما يقصدون تجاوز نقض البرهان للوثيقة الدستورية واستمرار الشراكة مع ان هذا خطأ كبير لايسكت عليه بل انقلاب عسكرى حقيقى لكن مكونات الحكم اثرت المضى فى هذا الوضع الشاذ وهذا امر خطير يضع كل قوى الثورة والمكون المدنى فى الحكومة يضعهم فى تناقض كبير .

وفى خضم هذه الاحداث نسمع عن وساطة قادها بعض اعضاء المجلس السيادى للصلح بين حمدوك والبرهان وانهاء الخلاف وقد ذهب الوفد الى رئيس الوزراء والتقى به وذهبوا جميعا الى القصر الرئاسى والتقوا الفريق البرهان وانهوا الخلاف بين الرجلين ولكننا لايمكن ان تصدق ان هناك خلاف فالبرهان وحمدوك لا إشكال عندهما على التطبيع أو لقاء المجرم نتنياهو انما خلافهما المعلن اجرائى وحتى هذه الجزئية هى اشبه بالتمثيلية منها الى الخلاف الحقيقى ويظل الحديث عن خلاف حمدوك والبرهان خصومة مفتعلة ومسرحية سيئة الاخراج.