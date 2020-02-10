الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على موقع جنوب قطاع غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات جوية على مواقع وأهداف تابعك للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال شاهد عيان لمراسل وكالة “سبوتنيك” إن “طيران الاحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق صاروخ تجاه هدف قرب الميناء غربي مدينة خان يونس”.

وأضاف بالقول إن “طائرات الاحتلال المروحية شنت سلسلة غارات على محيط موقع (التل) والميناء الجديد شمال غرب محافظة خان يونس”.

وتأتي الغارات الإسرائيلية بعد عدة ساعات من إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة وسقطت في منطقة مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع القطاع دون وقوع إصابات أو أضرار. المادة السابقة أخطر من فيروس “كورونا” ينتشر الآن… 22 مليون مصاب و12 ألف قتيل! المقالة القادمة تجدد ازمة الوقود بالخرطوم

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