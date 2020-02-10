محلل إقتصادي يمتدح خطوة استئناف الاستيراد

الخليج 365 :

امتدح المحلل الاقتصادي د. عبد الله الرمادي خطوة استيراد السلع والخدمات بعد غياب طويل وذلك عبر برنامج وضعته وزارة الصناعة والتجارة لمنح الموافقة المسبقة للاستيراد

واكد الرمادي فى تصريح (لسونا) على اهمية الاستيراد فى دعم الدورة الاقتصادية للدول لجهة انه احد مكونات مصطلح الميزان التجاري الذي يعني التجارة الدولية موضحاً ان الميزان التجاري هو احد المعايير التي يقاس بها الاداء الاقتصادي للدولة بجانب عدة معايير اخرى تتمثل فى الناتج الاجمالي المحلي والقومي اضافة الى سعر الصرف والفائدة وغيرها من مقاييس مستوى الاقتصاد

ودعا الرمادي الى ضبط عمليات الاستيراد باعداد احصائيات دقيقة للسلع والخدمات لتبنى عليها سياسات ترشيد الاستهلاك وذلك لتخفيف الضغط على احتياطات البلاد من النقد الاجنبي لتوظيفه فى استيراد السلع الاسترتيجية مثل القمح والدقيق والادوية والمشتقات البترولية والالات الزراعية والصناعية ومدخلات الانتاج