حذاري من انزلاق البلد للمجهول

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مازالت المشاكل التى ثار الناس بسببها على البشير ما زالت – فى غالبها – قائمة بل ان بعض الازمات قد تفاقمت وازدادت تبعا لها معاناة الناس دون ان تتمكن حكومة حمدوك من علاج المشكلة والخروج بالناس الى بر الامان ، ومن سوء التصاريف ان الخبز والوقود لم تتم معالجة وضعهما بل هما فى حال قد يقول البعض انه اسوأ من ايام الطاغية المعزول ولعمرى هذه لوحدها كافية ان تجعل حمدوك فى قفص الاتهام بل وادانته وبعض وزرائه المسؤولين مباشرة عن الملفات كوزاء المالية والطاقة والصناعة ويمكن ان يطيح هذا الفشل بكل الحكومة.

ومعاناة المواطنين البالغة هذه الايام لتوفير الخبز والوقود لايمكن اغفالها فهذه العشرات من مراكز تقديم الخدمة (طلمبات ومخابز وغيرها من منافذ البيع) قد اغلقت ابوابها لانعدام السلعة التى تتعامل فيها هذا فضلا عن احتجاج الكثيرين من اصحاب المخابز ووصفهم العمل بغير المجزى وحديثهم عن ارتفاع تكاليف الانتاج وقد وافقوا ان تقدم لهم الحكومة معالجات للازمة ولكن غالبهم لايثق فى الوعود الرسمية وحق لهم ، والان قد تم الاعلان عن اجتماع عقده رئيس الوزراء مع الجهات ذات الصلة بالازمة وخرجوا بمعالجات قالوا انها ستظهر للناس يوم غد الثلاثاء ولكن لا احد مطلقا يثق فى الوعود الحكومية ولهم الحق فى ذلك فهاهو الوزير مدنى عباس يفشل فى الوفاء بوعده الذى قطعه من قبل

بتوفير الخبز وحل المشكلة تماما فى ثلاثة اسابيع والان وقد مرت الاسابيع الثلاثة لكن الازمة ازدادت تعقيدا وانعدم الخبز أو كاد وهذا ليس أول خلف رسمى ويفصلنا يوم من الاجل الجديد فلننظر ماذا سيحدث ، اقول ان هذه الازمة الطاحنة مضافا اليها الغلاء الفاحش والمتصاعد بصورة غريبة حتما سيجعل احتمال الناس لايطول اكثر ولن يكون امام حكومة حمدوك سوى مصارحة الشعب والاقرار بانها فشلت فى معالجة القضايا الملحة وتنظر رأى الناس فيها أو تتهيأ لمليونيات ضدها ستتزايد ويكون الجو مهيئا لكل احتمال بما فى ذلك انقلاب عسكرى – لا سمح الله – فالامارات والسعودية ومصر جاهزون للتأييد والدعم الفورى وبرهان أو سواه من العسكر المطبعين جاهزون وامريكا واسرائيل من خلفهم فحذارى من ان يؤدى فشل حمدوك الى انزلاق البلد للمجهول.