تجدد ازمة الوقود بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة ( لسونا) ببعض محطات الوقود بالخرطوم عن تجدد أزمة الوقود بشكل ملحوظ وشملت البنزين والجازولين حيث أغلقت أغلب محطات الوقود في الخرطوم بينما تتزايد مئات السيارات أمام المحطات العاملة منها للتذود بالوقود .

وأفاد بعض العاملين في محطات الوقود أن هذه الأزمة ظهرت نتيجة للعطل الذي أصاب الخط الناقل للبترول من الحقول في كردفان الي مصفاة الخرطوم إضافة للصيانة الدورية للمصفاة بجانب نفاذ المخزون .

وعبر بعض سائقي المركبات العامة عن شكواهم من هذه الضائقة حيث أصبح حصولهم على الوقود مهمة صعبة جدآ مشيرين إلى اضطرار البعض للبقاء لساعات طويلة للحصول على الوقود لافتين إلى عدم توفر المواصلات وانعدام السيارات في مواقف النقل خاصة في أوقات الذروة .