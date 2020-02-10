تعرّف على التفاصيل.. الأهلي شندي يمنح الهلال فرصة صدارة الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : منح الفوز الذي حققه االأهلي شندي علي المريخ امس فريق الهلال أمل صدارة الترتيب حال فوز،بمباراته المؤجلة أمام الهلال الفاشر، ثم فوزه في الجولة المقبلة أمام الأمل عطبرة، حيث سيصل،حينها بنقاطه إلى 41، في وقت تجمد المريخ اليوم عند 38 نقطة.

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