صحيفة مصرية : أطهر الطاهر لاعب الهلال بديلا عن أحمد فتحي...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت صحيفة الجمهورية المصرية اليوم ان مصدر مطلع بالنادى الأهلى المصري كشف عن وجود نية داخل لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء للتعاقد مع أطهر الطاهر، ظهير أيمن الهلال السودانى، لتدعيم الجبهة اليمنى، بداية من الموسم الجديد.

وقال المصدر بحسب الصحيفة إن أكثر من عضو داخل لجنة التخطيط بالنادى، وبعض المقربين من محمود الخطيب رئيس النادى، أبدوا إعجابهم باللاعب صاحب الـ23 عاماً، خاصة بعد المستوى المميّز الذى قدّمه اللاعب مع ناديه السودانى، خلال نسخة دورى أبطال أفريقيا الحالية، وكونه أحد أهم عناصر الفريق السودانى.

وتدرس إدارة النادى بكل جدية التعاقد مع اللاعب السودانى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الجبهة اليمنى، خصوصاً فى ظل تقدم سن أحمد فتحى الظهير الأيمن الحالى، وغموض موقف التجديد معه من قِبَل مجلس الإدارة، فضلاً عن رغبة محمد هانى فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى، لافتة إلى أنه سيتم عرض الأمر على المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر، خلال الفترة المقبلة، لحسم القرار النهائى.وكانت (سودانا فوق) قد أشارت من قبل الي وجود مفاوضات للاعب مع سموحه المصري والنجم الساحلي التونسي