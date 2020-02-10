العراقي عماد محسن لاعب الهلال يظهر برقم جديد بدلا من (14)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قررت دائرة الكرة بنادي الهلال منح العراقي عماد محسن الرقم( 9) عوضا عن الرقم( 14) الذي ظهر به خلال المواجهات السابقة ويعتبر الرقم 9 فال،خير للنجوم فقد اشتهر به افذاذ اللاعبين منهم الراحل والي الدين محمد عبد الله ويامل العراقي عماد محسن في طرد النحس الذي لازمة في الفترة الماضية مع الرقم( ١٤)،وكانت (سودانا فوق) قد نشرت تقرير يكشف تفاصيل لاعبي الهلال مع الرقم (14) وعدم نجاحهم في الهلال ومغادرتهم الفريق.

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