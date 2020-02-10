ياسر ميرغني يمثل أمام المحكمة بسبب بلاغ من مأمون حميدة

يمثل الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني اليوم الاثنين أمام قاضي محكمة الصحافة والمطبوعات، في بلاغ قيده ضده وزير الصحة السابق بولاية الخرطوم البروفيسور مأمون حميدة المعتقل بموجب بلاغات من نيابة المال العام.

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وكان حميدة بحسب صحيفة الصيحة، قد دون بلاغاً ضد ميرغني على خلفية اتهام الأخير له بعدم توزيع دواء مجاني للأطفال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)