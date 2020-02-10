اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ياسر ميرغني يمثل أمام المحكمة بسبب بلاغ من مأمون حميدة

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 10-فبراير-2020

1 مشاهدة

ياسر ميرغني يمثل أمام المحكمة بسبب بلاغ من مأمون حميدة

يمثل الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني اليوم الاثنين أمام قاضي محكمة الصحافة والمطبوعات، في بلاغ قيده ضده وزير الصحة السابق بولاية الخرطوم البروفيسور مأمون حميدة المعتقل بموجب بلاغات من نيابة المال العام.

Advertisements

 

وكان حميدة بحسب صحيفة الصيحة، قد دون بلاغاً  ضد ميرغني على خلفية اتهام الأخير له بعدم توزيع دواء مجاني للأطفال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسر ميرغني يمثل أمام المحكمة بسبب بلاغ من مأمون حميدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا