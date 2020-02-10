مليشيات اثيوبية مسلحة تكثف هجماتها على قرى الشريط الحدودي

‪‬أعلن تحالف الشريط الحدودي والمنطقة الوسطى بولاية القضارف السودانية بمحلية‪ ‬”القُريشة”، تكثيف مليشيات “الشِفتة” الإثيوبية للهجمات على قرى الشريط الحدودي بالمنطقة.

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‬وذكر التحالف أن العصابات تقوم بقتل ونهب ممتلكات المواطنين، بينما استنكر الاعتداءات المتكررة من قبل المليشيات، وقال نائب الأمين العام للتحالف، عبدالحافظ عبدالله، في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني الدولية أمس الأحد، إن نشاط المليشيات تزايد بصورة كبيرة مطلع العام الحالي‪، ونوه إلى مقتل “3” سودانيين على يد المليشيات في أقل من شهر، ‬واختطاف امرأتين وثلاثة رجال من “الرُحّل”، ونهب أعداد من الضأن و”موتر” بعد أن قُتل مالكه بمنطقة “ود عاروض”.

‬وطالب عبدالحافظ مجلس السيادة، بفرض هيبة الدولة بالمنطقة وعدم السماح للمجموعات المسلحة بالمرح والعبث بسيادة الوطن، وإعادة معسكرات الجيش‪.

‬وذكر أن الحكومة الإثيوبية أنشأت مستوطنات داخل الأراضي السودانية على طول الشريط الحدودي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)