تفاصيل زيارة خاطفة لوزير الحكم الاتحادي لنهر النيل

علمت مصادر، أن وزير ديوان الحكم الاتحادي آدم الضي سجل زيارة إلى ولاية نهر النيل أمس، على خلفية الاحتجاجات بالولاية التي تطالب بإقالة الوالي اللواء عبد المحمود حماد.

وأفادت المصادر أن الوزير عقد اجتماعاً عاصفاً مع الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان المقاومة بالولاية.

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وكشف المصدر – الذي فضل حجب اسمه – بحسب صحيفة آخر لحظة، عن رفض لجان المقاومة لطلب الوزير بالجلوس مع الوالي، وأوضح أن اللجان اشترطت تحقيق مطالبها نظير تلبية طلب وزير الحكم الاتحادي، مبيناً أن المطالب تتمثل في إقالة جميع مدراء الوزارات الولائية .

في الأثناء تواصلت الاحتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل، احتجاجاً على أزمة الخبز والوقود، في ذات السياق فرقت الشرطة احتجاجات في الحي الشمالي من المدينة بعد أن أغلق المواطنون المنفذ الذي يربط المدينة مع مناطق إنتاج الذهب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)