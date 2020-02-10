تاور يبحث مجالات التعاون مع الجامعات الهولندية

التاريخ: 10-فبراير-2020
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التقى د. صديق تاور كافي عضو المجلس السيادي بعدد من أساتذة الجامعات والأكاديميين بجامعتي لايدن وأمستردام وعدد آخر من الجامعات الهولندية بغرض بحث مجالات التعاون الجامعي والتبادل الثقافي بين الجامعات الهولندية بغرض بحث مجالات التعاون الجامعي والتبادل الثقافي بين البلدين.
جاء ذلك في حفل استقبال نظمته بعثة السودان بلاهاي على شرف زيارة د. صديق تاور إلى هولندا. وأشاد د.صديق تاور في كلمته بحسب صحيفة السوداني الدولية، اشاد بالعلاقات والروابط التاريخية في المجال الثقافي بين البلدين، ومستوى التعاون والجهود التي بذلها الأساتذة بالجامعات الهولندية في نقل المعرفة وتطوير قدرات الدارسين والخريجين السودانيين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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