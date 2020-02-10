تمديد جديد لرسوم تخفيض معاملات الاراضي بالخرطوم

التاريخ: 10-فبراير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة أصدر والي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون قراراً ولائياً بتمديد العمل تخفيض رسوم معاملات الأراضي 29 فبراير الجاري. Advertisements وكانت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، اعلنت، للمواطنين وفقاً لصحيفة السوداني الدولية، باكمال اجراءات المعاملات الخاصة بالاراضي قبل ذلك التاريخ للاستفادة من التخفيضات التي سيتم بعدها العمل بجداول ميزانية العام الجديد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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