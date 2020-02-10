التاريخ: 10-فبراير-2020
6 مشاهدة
تحصلت مصادر، على معلوماتٍ خطيرة عن عمليات تلاعبٍ بالميناء ببورتسودان تتمّ بطريقة محكمة، وتكاد تخلو من أيّ شبهات في ظاهرها.
وتعود التفاصيل إلى بلاغٍ تمّ تدوينه بنيابة الفساد بواسطة رجل أعمال، وبحسب صحيفة آخر لحظة، فإنّ رجل الأعمال استورد جهازاً طبيًا تبلغ قيمته ”400″ ألف دولار، تأخر في تخليصه واستطاعت منظمة الحصول على تصديق من المالية ببيعه لجهة بمبلغ ”50″ ألف جنيه فقط، وبيعه بنحو ”200″ ألف دولار دون تقديم أيّ ضمانات، إذ أنّ رجل الأعمال هو الوكيل الحصري لشركة يابانية مرموقة والمالكة للجهاز.
وعلمت المصادر، إنّ مجموعات تنشط في الحصول على محتويات الحاويات بالميناء وتخصصت في الحاويات التي تصل مخازن المهملات، إذ تتقدّم مؤسسات مثل المنظمات بطلب لوزارة المالية للاستفادة من المهملات وتقوم ببيع التصديق للجهات المختصة في الحاويات بمبالغ زهيدة، وكانت نيابة الفساد حققت مع الأطراف.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف عن أخطر عمليات تلاعب بميناء بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.