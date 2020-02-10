الصلح في قضية قتيل بخت الرضا

التاريخ: 10-فبراير-2020
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أسفرت جهود الخيرين من أعيان القبائل والمشايخ بمنطقة الدويم في عفو أسرة قتيل جامعة بخت الرضا بالدويم ، وذلك على أثر الإشتباكات التي حدثت بين الطلاب وحاولت الشرطة التدخل وفض النزاع مما أدى الى وفاة شرطي من أسرة الهدع من قبيلة الرباطاب التي تسكن مدينة الدويم .
وبعد جهود لمشايخ القبائل وافقت أسرة الشرطي القتيل عن العفو لوجه الله تعالى ، ليتم الصلح بين أسرة القتيل وأسرة المتهم وسط دموع الحضور من الضيوف وأهل مدينة الدويم.
وبحسب صحيفة الدار ، تم ذلك بتدخل الشيخ الياقوت لاشاعة السلام والتسامح وقد مثل أسرة القتيل اللواء شرطة حسن يحي وسط حضور وجمع غفير من المواطنين .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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