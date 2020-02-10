الجيش يعلن التأمين البري والجوي للمسارات الانسانية

التاريخ: 10-فبراير-2020 فى : أخبار 10 مشاهدة أكد قائد الفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين بالانابة بولاية النيل الأزرق العميد الركن مهندس عثمان جمعة، جاهزية قيادة الفرقة بوحداتها المختلفة لتأمين المسارات الإنسانية بشقيها تأمين حركة الطيران المسارات البرية، لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. Advertisements وأعلن عن وضع قيادة الفرقة لحزمة من التدابير اللازمة لتأمين المسارات الإنسانية ضد المهددات المختلفة من قطاع الطرق أو اعداء السلام. وقال وفقا لصحيفة السوداني الدولية، إن الاجتماع التنويري مع اللجنة الثلاثية المشتركة لمراقبة المساعدات الإنسانية ووقف العدائيات برئاسة العميد مويل اكوك مويل ممثل دولة الوساطة “جنوب السودان”، خرج بجملة من التوصيات والتأكيدات من جانب القوات المسلحة، حيث قدمت قيادة الفرقة الرابعة مشاة الدمازين ضمانات كافية للجنة فيما يتعلق بوقف العدائيات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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