القبض على متهمين يمارسون النهب بركشة

التاريخ: 10-فبراير-2020 فى : حوادث 11 مشاهدة تمكنت مباحث فرعية الخرطوم العمارات من ضبط تشكيل عصابي يمارس جرائم النهب والسرقات بواسطة ركشة . وعثر بحوزتهم على ثلاثة حقائب نسائية وثلاثة أجهزة موبايل ، ليتم الإتصال بأصحاب المعروضات الذين تعرفوا على المسروقات ، Advertisements كما فتحت بلاغات في مواجهة المتهمين تحت المادة 175 ووضع الركشة المستخدمة في الحوادث معروضات في البلاغ . وبحسب صحيفة الدار ، جاري التحري مع المتهمين تؤطئة لإكمال ملف البلاغ بقسم شرطة الصحافة لتقديمهم الى المحاكمة مع المعروضات في البلاغ ، علما ً بأن المتهمين ظلوا يمارسون نشاطهم بمنطقة العمارات والصحافة الى أن وقعوا في كمين أفراد المباحث . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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