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جثة متحللة داخل النيل بواوسي

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 10-فبراير-2020

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جثة متحللة داخل النيل بواوسي

تقدم وكيل عريف شرطة يتبع لمسرح الحادث يقيم بمنطقة واوسي ببلاغ لشرطة الجيلي محلية بحري ، أفاد في بلاغه بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية طافيه بمياه النيل .

وبعد إخطار الشرطة تم إنتشال الجثمان بواسطة الدفاع المدني ، ومن خلال المعاينات إتضح بأن الجثة لشخص ذكر في حوالي العقد الثالت من العمر تبدو عليها آثار التحلل.

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وبحسب صحيفة الدار ، تم تحويل الجثة الى المشرحة لتحديد أسباب الوفاة ، وتدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات وجاري البحث عن هوية صاحب الجثمان .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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