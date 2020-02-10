جثة متحللة داخل النيل بواوسي

تقدم وكيل عريف شرطة يتبع لمسرح الحادث يقيم بمنطقة واوسي ببلاغ لشرطة الجيلي محلية بحري ، أفاد في بلاغه بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية طافيه بمياه النيل .

وبعد إخطار الشرطة تم إنتشال الجثمان بواسطة الدفاع المدني ، ومن خلال المعاينات إتضح بأن الجثة لشخص ذكر في حوالي العقد الثالت من العمر تبدو عليها آثار التحلل.

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وبحسب صحيفة الدار ، تم تحويل الجثة الى المشرحة لتحديد أسباب الوفاة ، وتدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات وجاري البحث عن هوية صاحب الجثمان .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )