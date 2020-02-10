وفد سعودي يصل الخرطوم خلال أيام لمناقشة إجراءات صادر الماشية‪‬

التاريخ: 10-فبراير-2020
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كشف رئيس لجنة تسيير اتحاد أصحاب العمل، هاشم مطر،عن وصول وفد عالي المستوى من الغرفة التجارية السعودية في غضون عشرة أيام، وقال مطر إن الوفد سيناقش موضوع صادر الماشية السودانية إلى المملكة العربية السعودية لافتاً إلى أن الوفد برئاسة رئيس الغرفة التجارية السعودية.
ونوه في تصريح بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى ضرورة أن يتعامل السودان وفقًا للقيمة المضافة لصادراته لاسيما صادر الماشية التي تعول عليه الدولة. وقال إن إعلان السودان بوجود وباء خلال الشهور الماضية أكد على الشفافية وساهم في تنامي الثقة بين البلاد والدول التي تتعامل معه.
وأوضح أن هنالك متغيرات في اجراءات السعودية للصادر تساهم في تعطيل الصادر وهو الأمر الذي يتخوف منه مصدري الماشية لجهة أن التعطيل يعمل على زيادة التكلفة ويساهم في خلق ربكة في الاسواق الداخلية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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