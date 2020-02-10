بلاغ بالقتل العمد ضد البشير

التاريخ: 10-فبراير-2020
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دونت أسرة أحد شهداء فض الاعتصام، بلاغاً بالقتل العمد ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، وقال مصدر مطلع أمس الأحد، إن محامياً يمثل الحق الخاص ونيابة عن الأسرة دفع بعريضة جنائية بقسم الخرطوم شمال، يتهم فيها البشير وآخرين لم يسمهم بالتحريض على قتل شقيقه البالغ من العمر40 عاماً، في أحداث اعتصام القيادة.
واوضح وفقاً لصحيفة السوداني الدولية، ان شقيقه كان قد تعرض لإصابة بالرصاص أودت بحياته بالقرب من جسر النيل الازرق وأكد أن الشرطة دونت بلاغاً بالقتل العمد ضد البشير وبدأت في التحقيقات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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