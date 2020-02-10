القبض على شبكة تنهب بصورة فتاة عبر الفيس

التاريخ: 10-فبراير-2020
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تمكنت شرطة المباحث بشرق النيل من ضبط شبكة مكونة من متهمين يقومون بنهب الأجانب مستخدمين صورة تخص فتاة عبر الفيس بوك .
وبالعودة للتفاصيل الأولية عندما تحصلت الشرطة على معلومة تفيد بنشاط المتهمين الذين يقومون بإستدراج الضحايا وهم من جنسيات أجنبية عن طريق التلفون ووسائل التواصل الأخرى حتى تمكنوا من أخذهم الى منطقة معزولة ومن ثم تهديدهم بالسلاح الأبيض وأخذ ممتلكاتهم .
وقد علمت الشرطة ومن خلال التحريات بأن المتهمين يقومون بعدها بمسح المكالمات بينهم وبين الضحية ، كما تبين أيضاً أن المتهمين يصلون الى تسوية مع الضحايا في بعض البلاغات بعد فتحها .
وبتوجيه من السيد وكيل أول النيابة بالحاج يوسف تم فتح بلاغ في مواجهة المتهمين تحت المادة 175 من القانون الجنائي .
وبحسب صحيفة الدار ، وضعت المعروضات في البلاغ عبارة عن هاتف يستخدمه المتهمين لتغيير أصواتهم الى صوت فتاة عند استدراج الضحية ومازالت التحريات مستمرة لحين تقديم المتهمين للمحاكمة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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