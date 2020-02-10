الحرية والتغيير تبحث مع حركة الحلو تحقيق السلام

إلتأم أمس “الأحد” بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان، لقاء لوفد قوى الحرية والتغيير والحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

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وقال عضو الوفد، الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين إسماعيل التاج في تغريدة على حسابه بـ “تويتر”، إن ‏لقاءً غير رسمي لوفد الحرية والتغيير تم اليوم الأحد 9 فبراير مع الحركة الشعبية- شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو.

وأشار التاج بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن اللقاء اتسم بالصراحة والتأكيد على سودان يسع الجميع، وأن تخاطب الحوارات جذور الأزمة السودانية وإيجاد الحلول لها ومسألة كيف يحكم السودان

وأضاف: “أكدت الحركة حرصها على تحقيق السلام”

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)