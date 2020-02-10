التاريخ: 10-فبراير-2020
10 مشاهدة
بحث وفد من حزب الامة الذي يقوده مبارك الفاضل، رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي، تطورات الوضع السياسي الراهن وتبادلا وجهات النظر حولها.
والتقى الوفد بالمهدي بمنزله في مدينة أم درمان، الأحد، وضم وفد حزب الامة رئيس القطاع بالحزب مهدي بخيت، ونائبه فتحي مادبو، ورئيس قطاع التنظيم.
ومن جانبه اكد المهدي بحسب صحيفة السوداني الدولية، السعي مع كل القوى الوطنية في ان تسهم المرحلة الانتقالية الراهنة في إحلال السلام والإصلاحات الأساسية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.
الخرطوم: (كوس نيوز)
كانت هذه تفاصيل خبر الأوضاع الراهنة تجمع حزبي المهدي ومبارك الفاضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.