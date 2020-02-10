الأوضاع الراهنة تجمع حزبي المهدي ومبارك الفاضل

بحث وفد من حزب الامة الذي يقوده مبارك الفاضل، رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي، تطورات الوضع السياسي الراهن وتبادلا وجهات النظر حولها.

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والتقى الوفد بالمهدي بمنزله في مدينة أم درمان، الأحد، وضم وفد حزب الامة رئيس القطاع بالحزب مهدي بخيت، ونائبه فتحي مادبو، ورئيس قطاع التنظيم.

ومن جانبه اكد المهدي بحسب صحيفة السوداني الدولية، السعي مع كل القوى الوطنية في ان تسهم المرحلة الانتقالية الراهنة في إحلال السلام والإصلاحات الأساسية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.

الخرطوم: (كوس نيوز)