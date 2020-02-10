أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

الصيحة:

* الطلاب السودانيون بالصين يصلون الأربعاء

* الصناعة: قوانين للحد من التلاعب في السلع المدعومة

* تواصل احتجاجات الخبز والوقود بـ (عطبرة) ومطالبات باقالة الوالي

* حمدوك يطلب تدخل مجلس الأمن لبناء السلام

السوداني الدولية:

* الطاقة تحدد (4) جالون بنزين لكل سيارة

* مبارك الفاضل يكشف عن مفاوضات اسرائيلية مع غندور وعطا ورفض نتنياهو مقابلة البشير

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الجريدة:

* جدل حول طلب السودان من الأمم المتحدة انشاء بعثة سياسية

* مقاومة الحصاحيصا ترهن فتح اقفال المحلية باستكمال هياكل السلطة

* اصابات بين محتجين على انعدام الخبز في كوستي

المجهر:

* (المجهر) تكشف هوية المواطن الاسرائيلي الوسيط بين (البرهان) و(نتنياهو)

* وفاة الفنان (عبد العزيز المبارك) في القاهرة بعد صراع مع المرض

آخر لحظة:

* (آخر لحظة) تكشف أخطر عمليات تلاعب بميناء بورتسودان

* حمدوك يطلب وضع البلاد تحت الوصاية السياسية

* ضوابط مشددة لصرف الوقود والخبز

الدار:

* وزير الصناعة: انفراج في حصة دقيق الخبز المدعوم

* القبض على شبكة تنهب بصورة فتاة عبر الفيس

* وداعاً أحلى عيون بنريدا.. عبد العزيز المبارك في ذمة الله

* الشرطة الأمنية تطيح بشبكة لتهريب المخدرات بالخرطوم

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الفقه للاساس والكيمياء للثانوي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)