التاريخ: 10-فبراير-2020
210 مشاهدة
تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية
الصيحة:
* الطلاب السودانيون بالصين يصلون الأربعاء
* الصناعة: قوانين للحد من التلاعب في السلع المدعومة
* تواصل احتجاجات الخبز والوقود بـ (عطبرة) ومطالبات باقالة الوالي
* حمدوك يطلب تدخل مجلس الأمن لبناء السلام
السوداني الدولية:
* الطاقة تحدد (4) جالون بنزين لكل سيارة
* مبارك الفاضل يكشف عن مفاوضات اسرائيلية مع غندور وعطا ورفض نتنياهو مقابلة البشير
الجريدة:
* جدل حول طلب السودان من الأمم المتحدة انشاء بعثة سياسية
* مقاومة الحصاحيصا ترهن فتح اقفال المحلية باستكمال هياكل السلطة
* اصابات بين محتجين على انعدام الخبز في كوستي
المجهر:
* (المجهر) تكشف هوية المواطن الاسرائيلي الوسيط بين (البرهان) و(نتنياهو)
* وفاة الفنان (عبد العزيز المبارك) في القاهرة بعد صراع مع المرض
آخر لحظة:
* (آخر لحظة) تكشف أخطر عمليات تلاعب بميناء بورتسودان
* حمدوك يطلب وضع البلاد تحت الوصاية السياسية
* ضوابط مشددة لصرف الوقود والخبز
الدار:
* وزير الصناعة: انفراج في حصة دقيق الخبز المدعوم
* القبض على شبكة تنهب بصورة فتاة عبر الفيس
* وداعاً أحلى عيون بنريدا.. عبد العزيز المبارك في ذمة الله
* الشرطة الأمنية تطيح بشبكة لتهريب المخدرات بالخرطوم
* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الفقه للاساس والكيمياء للثانوي
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.