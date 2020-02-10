الكشف عن أخطر عمليات تلاعب بميناء بورتسودان

الخليج 365 :

كشفت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأثنين” معلوماتٍ خطيرة عن عمليات تلاعبٍ بالميناء ببورتسودان تتمّ بطريقة محكمة، وتكاد تخلو من أيّ شبهات في ظاهرها.

وفق الصحيفة فإنّ التفاصيل تعود إلى بلاغٍ تمّ تدوينه بنيابة الفساد بواسطة رجل أعمال، وبحسب معلومات الصحيفة فإنّ رجل الأعمال استورد جهازًا طبيًا تبلغ قيمته”400″ ألف دولار، تأخر في تخليصه واستطاعت منظمة الحصول على تصديق من المالية ببيعه لجهة بمبلغ”50″ ألف جنيه فقط، وبيعه بنحو”200″ ألف دولار دون تقديم أيّ ضمانات، إذ أنّ رجل الأعمال هو الوكيل الحصري لشركة يابانية مرموقة والمالكة للجهاز.

وقالت الصحيفة إنّ مجموعات تنشط في الحصول على محتويات الحاويات بالميناء وتخصصت في الحاويات التي تصل مخازن المهملات، إذ تتقدّم مؤسسات مثل المنظمات بطلب لوزارة المالية للاستفادة من المهملات وتقوم ببيع التصديق للجهات المختصة في الحاويات بمبالغ زهيدة، وكانت نيابة الفساد حققت مع الأطراف.