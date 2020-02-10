إرتباك في السوق الموازي بسبب ارتفاع كبير في أسعار الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

واصلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي الارتفاع أمام الجنيه يومي الاحد وصباح الاثنين. وأرجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل أحجام التجار عن عمليات البيع. وتوقعوا استمرار ارتفاع أسعار الأسعار لعدم وجود أي مؤشرات بتراجعه. وقال أحد المتعاملين إن السوق يعاني من ارتباك واضح في الأسعار، خاصة مع اتجاه البعض للتخزين انتظاراً لمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة. وكشفت جولة في سوق العملات الأجنبية عن ارتفاع الدولار إلى (102) جنيهاً للبيع و(101) جنيهاً للشراء. ووصل سعر الريال السعودي إلى (26.50) جنيهاً، الدرهم الاماراتي (27.20) جنيهاً، اليورو (107) جنيهات، الجنيه الإسترليني (127.00) جنيهاً، الدينار الكويتي (239) جنيه، الجنيه المصري (6.30) جنيه، الريال العماني (199.50) جنيه، الدينار البحريني (188) جنيه، الدينار الليبي (43) جنيه، والريال القطري (26.80) جنيه.