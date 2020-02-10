أبو عنجة عن خسارة أهلي شندي: نتحمّل المسؤولية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أوضح مدرب المريخ جمال أبو عنجة أنّهم يتحمّلون الخسارة التي تلقاها فريقه اليوم”الأحد” أمام أهلي شندي في بطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنّ اللاعبين لم يكونوا في يومهم.
وقال أبو عنجة في تصريحاتٍ للموقع الرسمي لنادي المريخ إنّ خسارة منافسهم أهلي شندي أمام هلال الفاشر في المرحلة السابقة منح لاعبيه الثقة الزائدة.
وتابع” فريقي لم يلعب بجديّة بسبب خسارة المنافس في الجولة الماضية”.
وأشار مدرب المريخ إلى أنّه سيعمل على معالجة الأخطاء ليعود الفريق إلى الطريق الصحيح.
ويتواجد المريخ في المرتبة الأولى بالدوري الممتاز برصيدٍ يصل إلى”38″.
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