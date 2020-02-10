وزير الصناعة والتجارة يزف بشرى سارة للمواطنين

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني عن انفراج في حصة دقيق الخبز المدعوم من الدولة عقب التزام المطاحن بتوفير 70 ألف جوال يوميا، وأشار إلى أن الجهود مبذولة مع الجهات ذات الصلة للوصول الحصة المقررة يوميا والبالغه 100 ألف جوال
لتوفير الخبز المدعوم.
وأكد الوزير في تصريحات نقلتها عنه وكالة السودان للأنباء ( الأحد 9 فبراير 2020 م ) انسياب عمليات توزيع الدقيق المدعوم من قبل المطاحن بصورة طيبة، كما أكد أحكام حلقات الرقابة للكميات المتاحة من الدقيق التى تكفي احتاجات المواطن من الخبز.
وكشف وزير الصناعة والتجارة عن الشروع في قوانيبن للحد من التلاعب في السلع الإستراتيجية عبر التسربب والتهريب والتخزين
وأشار الوزير إلى أن اجتماعه مع والى الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد أكد على توفير الاحتاحات الأساسية لمقابلة شهر رمضان المعظم والاهتمام بمعاش الناس
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