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الإثنين 10 فبراير 2020
توقع السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، كوي تيانكاي، اليوم الأحد، أن ترسل الولايات المتحدة خبراء في المجال الطبي من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى الصين للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.
وأضاف كوي في تصريحات لشبكة (سي بي إس) التلفزيونية الأمريكية، نقلت وكالة بلومبرج مقتطفات منها، أن الخبراء الأمريكيين سينضمون إلى فريق من المنتظر أن ترسله منظمة الصحة العالمية إلى الصين للغرض ذاته .
وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين ذكرت اليوم الأحد أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 811 حالة في بر الصين الرئيسي.
وبذلك، تجاوزت حالات الوفيات ضحايا مرض سارس الذي يصيب الجهاز التنفسي وتسبب في حالة هلع على مستوى العالم مطلع الألفية الثالثة، وكانت بداية تفشي سارس في الصين أيضا.
ووفقا لبيانات اللجنة، سجلت سلطات الصحة في المجمل 37 ألفا و 198 حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ بداية تفشي المرض في ديسمبر.
وبؤرة التفشي هي مدينة ووهان بإقليم هوبي، وهناك، سجلت لجنة الصحة بالإقليم 2147 حالة إصابة بالفيروس. كما تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضي في هوبي، ما يرفع إجمالي الوفيات هناك إلى 780 حالة.
وتم تأكيد أكثر من 300 حالة إصابة خارج بر الصين الرئيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير بكين بواشنطن: نتوقع انضمام خبراء أمريكيين لفريق الصحة العالمية للتعامل مع كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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