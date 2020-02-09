عاجل.. مجلس الوزراء يدرس تدابير مكافحة تهريب الذهب

الأحد 9 فبراير 2020

ترأس وزير شؤون مجلس الوزراء، السفير عمر بشير مانيس، اليوم، اجتماعا خاصا بمكافحة تهريب الذهب بمطار الخرطوم، وذلك بحضور وزراء الداخلية الفريق شرطة الطريفي أدريس، المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، والطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم، والجهات المعنية ذات الصلة.



و شدد وزير شئون مجلس الوزراء السوداني على جدية الدولة في معاقبة كل من تسول له نفسه العبث بثروات وموارد البلاد في إطار حكم القانون، مشيراً إلى حرص الحكومة على توظيف كافة موارد وامكانيات السودان لتحقيق تطلعات الشعب وأهداف ثورة ديسمبر.

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وتناول مانيس تقارير مفصلة من الجهات المختصة، بشأن التدابير اللازمة لمنع تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم، واستعرض الضوابط والإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للحد من مسألة تهريب الذهب.

وأكد ضرورة إحكام التنسيق وتضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية المختلفة لمكافحة تهريب الذهب عبر المطار، مشددا على ضرورة التدقيق في الإجراءات وتكثيف الرقابة الالكترونية عبر استخدام الأجهزة والمعدات الحديثة.

ووجه بتشكيل لجنة فنية لوضع معالجة فورية وسريعة للحد من تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم، مؤكدا ضرورة القيام بزيارة ميدانية للوقوف على المشاكل والمعوقات بالمطار.