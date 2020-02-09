شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طلب المطرب الشاب حسين الصادق جمهوره بإنزال الكراسي التي قاموا برفعها عاليا مع كل صولة من صولات عازف الاورغ طاسو الذي بزغ نجمه في الفترة الأخيرة وتداول عدد من محبي حسين فيديو له وهو يخاطبهم قائلا بلهجة ساخرة نزلوا الكراسي ياشباب حسين الصادق ما طاسو.

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كانت هذه تفاصيل خبر في احد حفلاته ..حسين الصادق يطالب جمهوره بإنزال الكراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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