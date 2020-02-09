أهلي شندي يقهر المريخ العاصمي في الممتاز اليوم

الخليج 365 : أوقف الأهلي شندي صحوة المريخ الخرطوم بعدما تغلّب عليه مساء اليوم”الأحد” ضمن المرحلة التاسعة عشر من منافسة الدوري الممتاز بهدف دون مقابل.وأحرز هدف أهلي شندي اللاعب ياسر مزمل في الدقيقة الـ”27″.ورفع ممثل شندي رصيده إلى”26″ نقطة، فيما بقي المريخ الخرطوم في نقاطه الـ”38″،وفي مباراة أخرى، فاز حي الوادي نيالا على مضيفه الأمل عطبرة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى”27″ نقطة، ويبقى بالمقابل الأمل في”34″. المادة السابقة المذيعة سلمى سيد أين إختفت؟! المقالة القادمة في احد حفلاته ..حسين الصادق يطالب جمهوره بإنزال الكراسي

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