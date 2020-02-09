- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
أوقف الأهلي شندي صحوة المريخ الخرطوم بعدما تغلّب عليه مساء اليوم”الأحد” ضمن المرحلة التاسعة عشر من منافسة الدوري الممتاز بهدف دون مقابل.وأحرز هدف أهلي شندي اللاعب ياسر مزمل في الدقيقة الـ”27″.ورفع ممثل شندي رصيده إلى”26″ نقطة، فيما بقي المريخ الخرطوم في نقاطه الـ”38″،وفي مباراة أخرى، فاز حي الوادي نيالا على مضيفه الأمل عطبرة بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى”27″ نقطة، ويبقى بالمقابل الأمل في”34″.
كانت هذه تفاصيل خبر أهلي شندي يقهر المريخ العاصمي في الممتاز اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.