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الطاقة: (4) جالون وقود يومياً لكل سيارة

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 09-فبراير-2020

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الطاقة: (4) جالون وقود يومياً لكل سيارة

كشفت وزارة الطاقة والتعدين، عن بدء برنامج لتوزيع حصص الوقود يقضي يمنح (4) جالون لكل سيارة يومياً اعتباراً من اليوم الأحد.

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وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان حامد بحسب اليوم التالى إن البرنامج يختص بمنح كل سيارة (4) جالون من الوقود يومياً.
وأضاف بأنه من الممكن أن يتم تطبيق تلك الخطوة وتنظيمها وتقنينها عبر بطاقات للمواد البترولية خلال الفترة المقبلة.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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