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المريخ يخسر أمام الأهلي شندي

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 09-فبراير-2020

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المريخ يخسر أمام الأهلي شندي

خسر المريخ أمام الأهلي شندي مساء اليوم الأحد على ملعب شندي في ثاني جولات مسابقة الدوري الممتاز في دورته الثانية.

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قدم المريخ أسوأ مبارياته على الاطلاق، بحسب صحيفة اليوم التالى ولم يهدد مرمى آرسنال الشمال طوال شوط اللعب الأول الذي انتهى بهدف ياسر مزمل من خطأ مشترك للمدافع أحمد جدو، وحارس المرمي منجد النيل.

وفي شوط اللعب الثاني تحسن الأحمر قليلاً غير أن لوحة النتيجة لم تتغير وتوقف رصيد المريخ عند (38) في الصدارة وارتفع الأهلي إلى (26) نقطة.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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